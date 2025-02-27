В Азербайджане считают приемлемой позицию руководства Чечни - ЭКСКЛЮЗИВ

БАКУ/Trend/- Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров наградил членов экипажа пассажирского самолета AZAL Embraer E190, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, медалями «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Согласно информации, полученной из источников в правительстве Азербайджана, позиция, выраженная руководством Чечни, считается приемлемой для Азербайджана.

После произошедшей аварии награждение некоторых лиц чеченским руководством вызвало справедливое возмущение в азербайджанском обществе. Однако проведенное расследование показало, и у азербайджанской стороны также есть точные сведения, что руководство Чечни не имело в этом ни вины, ни участия. Виновными в этом инциденте являются российские военные.

В Азербайджане считают, что, хотя реакция на данный вопрос последовала с опозданием, она является уместной.