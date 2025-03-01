Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорту.

Как сообщает Trend, выразив признательность главе государства за прием, Жоан Лапорта вспомнил свой первый визит в Азербайджан во время COP29. Он сказал, что процессы развития в Баку произвели на него глубокое впечатление, подчеркнул, что видит здесь большой потенциал для сотрудничества и именно поэтому за короткий промежуток времени приехал в нашу страну во второй раз.

В ходе беседы была затронута забота государства о развитии спорта, в том числе футбола в Азербайджане, отмечено, что в нашей стране на самом высоком уровне организуются престижные международные спортивные соревнования, включая и футбольные матчи мирового уровня.

На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии "Барселона", состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.

Жоан Лапорта вручил Президенту Азербайджана памятный подарок.