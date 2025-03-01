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Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)

Политика Материалы 1 марта 2025 11:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба "Барселона" Жоана Лапорту.

Как сообщает Trend, выразив признательность главе государства за прием, Жоан Лапорта вспомнил свой первый визит в Азербайджан во время COP29. Он сказал, что процессы развития в Баку произвели на него глубокое впечатление, подчеркнул, что видит здесь большой потенциал для сотрудничества и именно поэтому за короткий промежуток времени приехал в нашу страну во второй раз.

В ходе беседы была затронута забота государства о развитии спорта, в том числе футбола в Азербайджане, отмечено, что в нашей стране на самом высоком уровне организуются престижные международные спортивные соревнования, включая и футбольные матчи мирового уровня.

На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии "Барселона", состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.

Жоан Лапорта вручил Президенту Азербайджана памятный подарок.

Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба “Барселона” (ФОТО)
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