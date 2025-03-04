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Консульский отдел посольства Азербайджана в Турции не будет работать 12 дней в связи с праздниками

Политика Материалы 4 марта 2025 19:57 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Азербайджана в Турции не будет работать с 20 по 31 марта.

Об этом сообщило посольство Азербайджана в Турции на платформе "X", передает Trend.

"Согласно постановлению № 23 Кабинета министров от 15 февраля 2025 года, дни с 20 марта по 31 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан являются нерабочими. В эти дни консульский отдел посольства работать не будет", - говорится в публикации.

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