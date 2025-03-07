Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Венесуэлой

БАКУ /Trend/ - 6 марта 2025 года состоялись первые консульские консультации в формате видеоконференции между МИД Азербайджанской Республики и министерством народной власти Боливарианской Республики Венесуэла.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского управления МИД Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а венесуэльскую - генеральный директор Офиса консульских связей министерства народной власти Боливарианской Республики Венесуэла Мария Рафаэла Суарес Эрнандес.

"Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Боливарианской Республике Венесуэла Руслан Рзаев, чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Азербайджанской Республике Кристофер Мартинес.

В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние и перспективы развития консульского сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Боливарианской Республикой Венесуэла, а также возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы в этой области.

В то же время в рамках консультаций была подчеркнута важность обмена передовым опытом в сфере предоставления цифровых консульских услуг.

Кроме того, были рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере миграции, труда, социальной защиты и других сферах", - говорится в сообщении ведомства.

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