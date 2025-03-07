Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 7 марта отправился с рабочим визитом в город Джидда (Королевство Саудовская Аравия).

Об этом в пятницу сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита запланировано участие министра Джейхуна Байрамова в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, а также проведение ряда двусторонних встреч.

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