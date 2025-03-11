Джейхун Байрамов обсудил с казахстанским коллегой отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в расширенном составе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Стороны обменялись мнениями по политическим, экономическим, торговым, транспортным, коммуникационным и гуманитарным аспектам стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

В повестку дня включены вопросы сотрудничества с региональными и международными организациями, включая ООН, ОИС, Совместное бюро ООН и СВМДА", - отмечается в публикации ведомства.

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