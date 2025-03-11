Между Азербайджаном и Северной Македонией будут отменены визовые требования для обладателей дипломатических и служебных паспортов - Гордана Силяновска-Давкова

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Северной Македонией будут отменены визовые требования для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я вижу перед собой министра иностранных дел, мы немедленно положим конец странной ситуации с введением визовых требований для обладателей дипломатических и служебных паспортов. На мой взгляд, эта ситуация не устраивает ни Северную Македонию, ни Азербайджан, и подобный шаг послужит сближению двух народов. Надеюсь, мы продолжим узнавать и культуру Азербайджана. Кроме того, мы можем добиться сотрудничества в сфере науки, между нашими университетами", - сказала она.