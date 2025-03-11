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Между Азербайджаном и Северной Македонией будут отменены визовые требования для обладателей дипломатических и служебных паспортов - Гордана Силяновска-Давкова

Политика Материалы 11 марта 2025 15:39 (UTC +04:00)
Между Азербайджаном и Северной Македонией будут отменены визовые требования для обладателей дипломатических и служебных паспортов - Гордана Силяновска-Давкова

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Северной Македонией будут отменены визовые требования для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Я вижу перед собой министра иностранных дел, мы немедленно положим конец странной ситуации с введением визовых требований для обладателей дипломатических и служебных паспортов. На мой взгляд, эта ситуация не устраивает ни Северную Македонию, ни Азербайджан, и подобный шаг послужит сближению двух народов. Надеюсь, мы продолжим узнавать и культуру Азербайджана. Кроме того, мы можем добиться сотрудничества в сфере науки, между нашими университетами", - сказала она.

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