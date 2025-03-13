XII Глобальный Бакинский форум продолжает свою работу панельными сессиями

БАКУ /Trend/ - Проходящий в Баку под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжает свою работу панельными сессиями.

Как сообщает Trend, на панельном заседании на тему «Геополитические изменения: Ответственное партнерство против конкуренции», модератором которого является бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили, выступит экс-президент Совета Европейского Союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

На заседании также выступят экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, депутат Великого национального собрания Турции, бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, бывший специальный представитель правительства Китая по европейским делам, бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, бывший посол Китая в Германии Ву Хонгбо, председатель и исполнительный директор Группы по инвестициям и развитию ARTOC Шафик Габр, представитель премьер-министра Греции, бывший комиссар Комиссии Европейского союза по миграции, внутренним делам и гражданству, бывший министр иностранных дел и национальной обороны Греции Димитрис Аврамопулос.