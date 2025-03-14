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Рабочая группа ООН отвергла утверждения Армении по делу Рубена Варданяна

Политика Материалы 14 марта 2025 09:21 (UTC +04:00)
Рабочая группа ООН отвергла утверждения Армении по делу Рубена Варданяна

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Рабочая группа Совета ООН по правам человека по произвольным задержаниям в своем заключении, опубликованном 13 марта 2025 года (A/HRC/WGAD/2024/46), отвергла утверждения Армении о том, что Рубен Варданян был задержан за свободу выражения мнений и политическую деятельность.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало министерство иностранных дел Азербайджана.

В заключении Рабочей группы подчеркивается, что Рубен Варданян обвиняется Азербайджаном в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, а также совершении преступлений, повлекших за собой масштабные разрушения и человеческие жертвы. Эти обвинения стали основанием для его ареста.

Рабочая группа также сочла необоснованными утверждения Армении о том, что Варданян был арестован за защиту своих прав. В заключении отмечается, что свобода выражения мнений и объединений не являются абсолютными правами и могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности и общественного порядка. Согласно заключению Рабочей группы, действия Варданяна можно оценить как угрозу национальной безопасности.

При этом были отклонены также утверждения армянской стороны о нарушении презумпции невиновности и ограничении прав Варданяна на защиту. Рабочая группа отметила, что его арест был осуществлен на основании обоснованных подозрений и что судебные процедуры полностью соответствовали международным стандартам.

Заключение Рабочей группы ООН подтверждает, что обвинения Армении относительно необоснованного ареста Рубена Варданяна и клеветнической кампании против Азербайджана являются полностью необоснованными. Это также показало, что попытка Армении манипулировать нормами международного права в очередной раз провалилась.

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