БАКУ/Trend/ - Начал работу второй день XII Глобального Бакинского форума.

Сегодня на мероприятии пройдут панельные дискуссии на следующие темы: "Путь к миру" (Path to Peace), "Средние державы в новом мировом порядке" (Middle Powers in the New World Order), "Восстановление ради мира: постконфликтная реконструкция и региональная стабильность" (Rebuilding for Peace: Post-Conflict Reconstruction and Regional Stability), "COP29: Прорыв к Белену — ускорение трансформации" (COP29: Breakthrough to Belem - Accelerating Transformation)

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

