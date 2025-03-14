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Великобритания назначила первого военного атташе-резидента в Азербайджане

Политика Материалы 14 марта 2025 09:43 (UTC +04:00)
Великобритания назначила первого военного атташе-резидента в Азербайджане
Фото: Посольство Великобритании в Баку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Лейтенант-коммандер Гэвин Тарбард назначен первым британским военным атташе-резидентом в Азербайджане, сообщает Trend.

"Мы рады объявить о прибытии лейтенант-коммандера Гэвина Тарбарда в качестве первого британского военного атташе-резидента в Азербайджане. Этот исторический шаг отражает укрепление партнерства между Великобританией и Азербайджаном и будет способствовать развитию сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении посольства Великобритании в соцсети X.

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