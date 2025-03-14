Катерина Ющенко поблагодарила Международный центр Низами Гянджеви за организацию Глобального Бакинского форума

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Международному центру Низами Гянджеви (NGIC) за оказанную поддержку в организации Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала первая леди Украины в 2005–2010 годах Катерина Ющенко в ходе панельной дискуссии на тему "Путь к миру" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Я хочу поблагодарить Международный центр Низами Гянджеви за возможность выступить и рассказать о происходящих событиях, а также всех наших друзей из NGIC, которые поддерживали нас в сложные времена, оказывая помощь и давая важные советы. Мы искренне благодарны вам за приверженность справедливости и международному праву", – сказала Катерина Ющенко.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.