Малые и средние страны играют важную роль в демонстрации альтернативных путей развития - Оулавюр Рагнар Гримссон

БАКУ /Trend/ - Малые и средние страны играют важную роль в демонстрации альтернативных путей развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Исландии в 1996–2016 годах Оулавюр Рагнар Гримссон в ходе панельной дискуссии на тему "Средние державы в новом мировом порядке" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Гримссон отметил, что в XXI веке большинство государств являются малыми или средними, и эти страны играют ключевую роль в глобальных изменениях. Он отметил, что страны, такие как Исландия, продемонстрировали, что возможно отказаться от экономики, основанной на ископаемых источниках энергии, и перейти на возобновляемые источники энергии всего за одно поколение.

"40 лет назад многие считали это невозможным, но теперь мы знаем, что это возможно. Малые и средние страны могут показать миру, что альтернативы существуют", - заявил он.

Гримссон также подчеркнул, что в будущем большая часть населения мира будет проживать в Азии и Африке, и страны Европы и Северной Америки станут меньшинством.

Он подчеркнул, что важно понимать, как быстро меняется мир, и призвал избегать устаревших классификаций стран как "верхних" или "нижних" держав, потому что это может привести к недооценке быстрого изменения мирового порядка.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.