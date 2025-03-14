Роль средних держав в новом мировом порядке усиливается - Петр Стоянов

БАКУ /Trend/ - Роль средних держав в новом мировом порядке усиливается.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Болгарии в 1997–2002 годах Петр Стоянов в ходе панельной дискуссии на тему "Средние державы в новом мировом порядке" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Сегодня, спустя 35 лет после окончания Холодной войны, роль Соединённых Штатов как единственной супердержавы подвергается серьёзному вызову", - отметил Стоянов.

Он подчеркнул, что средние державы, обладая способностью создавать меняющиеся коалиции, будут играть значительную роль в новом мировом порядке. Это то, чего не могут позволить себе так называемые великие державы.

По его словам, многие средние державы являются членами БРИКС, который теперь включает также Египет, Эфиопию, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Индонезию. А Турция, Таиланд и Малайзия уже подали заявки на вступление.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.