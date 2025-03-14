БАКУ/Trend/ - Грузия приветствует завершение переговоров между Баку и Ереваном по всем статьям мирного соглашения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Грузии в соцсети X.

«Грузия приветствует завершение переговоров между Азербайджаном и Арменией по всем 17 статьям Мирного соглашения. Это исторический шаг к прочному миру и стабильности в регионе!» - сказали во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.