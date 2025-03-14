Президент Ильхам Алиев: Мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов

БАКУ /Trend/ - Мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

"Что касается нас, я думаю, что наше понимание мирового порядка было абсолютно правильным. Потому что мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов. И будь то война между Россией и Украиной, или ситуация на Ближнем Востоке, напряженность в Африке, в некоторых других частях мира, страны должны понимать, что их судьба в их руках. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Потому что если ты всегда полагаешься на чью-то помощь, то, во-первых, ты уязвим; во-вторых, не гарантировано, что эта помощь будет вечной; и в-третьих, ты теряешь часть своего суверенитета. Если вы зависите от кого-то и всегда просите о помощи, то однажды этот кто-то придет и выставит вам счет.

Наш опыт был успешным и доказал, что мы сами восстановили свой суверенитет и территориальную целостность, а теперь строим свое будущее. И все это – опираясь на собственные ресурсы. Считаю это важным результатом. И это не просто слова. Все о чем я рассказал произошло здесь, в Азербайджане", - сказал глава государства.