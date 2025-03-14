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Президент Ильхам Алиев: Конфликт в Карабахе - это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости

Политика Материалы 14 марта 2025 18:25 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Конфликт в Карабахе - это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Даже сейчас, спустя почти пять лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

С сожалением подчеркнув, что количество конфликтов растет, глава государства отметил: «Из урегулированных можно назвать только карабахский. Это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром».

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