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Президент Ильхам Алиев: Нам нужно создать всеобъемлющие механизмы безопасности, которые устранят любую угрозу новой военной конфронтации

Политика Материалы 14 марта 2025 18:43 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нам нужно создать всеобъемлющие механизмы безопасности, которые устранят любую угрозу новой военной конфронтации

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза», - добавил глава государства.

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