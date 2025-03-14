Президент Ильхам Алиев: Нам нужно создать всеобъемлющие механизмы безопасности, которые устранят любую угрозу новой военной конфронтации

БАКУ /Trend/ - Важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза», - добавил глава государства.