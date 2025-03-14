Генсек ООН приветствует завершение переговоров между Азербайджаном и Арменией по тексту проекта мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует заявления Азербайджана и Армении о завершении переговоров по тексту проекта мирного соглашения.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН воодушевлен прогрессом, достигнутым сторонами на пути к нормализации отношений, и решительно поддерживает их усилия по решению всех нерешенных вопросов в интересах долгосрочного мира в регионе", - сказал он.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.