ОАЭ приветствуют завершение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты приветствовали заявление Азербайджанской Республики и Республики Армения о завершении мирных переговоров и выразили надежду, что этот исторический шаг укрепит мосты общения, диалога и стабильности для достижения развития как Армении, так и Азербайджана, а также всего Кавказского региона.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел ОАЭ, передает Trend.

"Помощник министра по политическим вопросам Лана Нусейбе подчеркнула, что ОАЭ поддерживают все меры, согласованные двумя странами для укрепления безопасности и мира на региональном и международном уровнях, а также для консолидации урегулирования, которое положит начало новому периоду устойчивого и конструктивного сотрудничества. Нусейбе отметила, что ОАЭ имеют глубокие связи с Арменией и Азербайджаном и намерены укреплять сотрудничество между ними для достижения взаимных интересов", - говорится в сообщении.