Кыргызстан о завершении переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Кыргызстана.

"Выражаем поддержку усилиям сторон по заключению мирного соглашения, которое должно стать историческим событием в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Кыргызская Республика выступает за установление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе и в этой связи с большим оптимизмом отмечает конструктивный характер процесса нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в заявлении.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.