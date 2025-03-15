Саудовская Аравия приветствует завершение переговоров по тексту проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией - МИД

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия приветствует завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении министерства иностранных дел Королевства, передает Trend.

"Министерство иностранных дел Саудовской Аравии приветствует завершение переговоров между Азербайджаном и Арменией и достижение мирного соглашения, выражая надежду, что оно откроет новый этап стабильности и процветания", - отмечается в заявлении.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.