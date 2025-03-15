Женщины играют важную роль в решении проблем гендера, безопасности и климата - Вайра Вике-Фрейберга

БАКУ /Trend/ - Женщины играют важную роль в решении проблем гендера, безопасности и климата.

Как сообщает Trend, об этом сказала сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, президент Латвии в 1999–2007 годах Вайра Вике-Фрейберга в ходе панельной дискуссии на тему "Гендер – Безопасность – Климат: Взаимосвязь" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Женщины играют ключевую роль в формировании будущих поколений, передавая моральные ценности и ответственность", - сказала она.

По ее словам, любые изменения в мире затрагивают женщин, так как они составляют половину населения планеты. В контексте изменения климата она подчеркнула, что женщины входят в группу риска и подвержены большему воздействию климатических изменений.

"Важным шагом в решении проблемы является сбор и анализ данных, которые помогут точнее оценить риски и выработать стратегии для минимизации воздействия климатических изменений на женщин, особенно в тех регионах, которые наиболее уязвимы к изменениям климата", - добавила В.Вике-Фрейберга.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.