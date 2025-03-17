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Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи"

Политика Материалы 17 марта 2025 10:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности ОАО "Азерэнержи"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, осуществление полномочий общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Азерэнержи" возложено на:

Президента Азербайджанской Республики:

реорганизация и ликвидация Общества;

создание исполнительного органа Общества;

назначение на должность и освобождение от должности председателя правления Общества и его заместителей;

С полным текстом указа главы государства можно ознакомиться по ссылке.

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