Джейхун Байрамов встретился с послом Палестины по случаю завершения дипломатической миссии

БАКУ /Trend/ - 17 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Палестина в Азербайджанской Республике Насиром Абдулкеримом Абдуррахманом по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Насира Абдулкерима за плодотворную дипломатическую деятельность в нашей стране, вклад в азербайджано-палестинские отношения и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. По случаю награждения посла Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между двумя странами министр передал послу свои поздравления и вручил орден.

На встрече были обсуждены темы, стоящие в повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, а также региональная ситуация.

С удовлетворением отмечено наличие двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между двумя странами в политической, культурной, гуманитарной и других сферах, а также оказываемая взаимная поддержка в рамках региональных и международных организаций.

Было доведено до сведения, что Азербайджан всегда поддерживал "решение двух государств" по палестинскому вопросу в соответствии с международно-правовыми нормами, в том числе соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, предпринимал практические шаги в этом направлении. На встрече была отмечена важность решения крайне сложной гуманитарной ситуации в Газе, соблюдения прекращения огня.

Посол Насир Абдулкерим подчеркнул, что всегда будет с гордостью вспоминать свою деятельность в качестве посла Палестины в дружественном Азербайджане в течение почти 14 лет. Дипломат также поблагодарил главу государства за награждение высшим орденом и поддержку, оказанную ему в его деятельности.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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