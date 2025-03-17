Военные преступления на оккупированных территориях расследовались военной полицией Армении - обвиняемый Мнацаканян

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжившегося судебного процесса в Бакинском военном суде 17 марта обвиняемый Лева Мнацаканян сказал, что расследование военных преступлений, совершавшихся армянскими жителями и гражданами Республики Армения, проходившими военную службу на оккупированных территориях Азербайджана, проводила военная полиция Армении, а предварительное расследование - военная прокуратура Армении, сообщает Trend.

По его словам, "уголовные дела рассматривались в Сюникском военном суде".

Обвиняемый сказал, что "поскольку военная структура была одинаковой", военные преступления, совершавшиеся военнослужащими в период их службы, независимо от того, были ли они армянскими жителями оккупированных территорий или гражданами Армении, расследовались и рассматривались с тем же статусом, что и аналогичные преступления в Армении.

Отметим, что продолжается судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

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