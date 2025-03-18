Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями села Гасанриз

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, 18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в селе Гасанриз Агдеринского района с группой переселившихся сюда жителей, ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры.

Как сообщает Trend, глава государства встретился и побеседовал с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум. Рад вас видеть. С праздником!

Жители: Здравствуйте, добро пожаловать, и Вас с праздником. Поздравляем и с праздником Рамазан.

Президент Ильхам Алиев: Как ваши дела?

Жители: Добро пожаловать, господин Президент, для нас большая честь беседовать с Вами. Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: И вам добро пожаловать. Когда вы приехали?

Житель: Мы здесь с начала марта – с 3-го числа.

Президент Ильхам Алиев: Уже разместились.

Житель: Да, разместились, все прекрасно. Поверьте, мы всегда мечтали вернуться в эти места, с тоской смотрели сюда из-за этих гор. А теперь все стало реальностью.

Жительница: Да благословит Вас Аллах за то, что Вы подарили нам эти дни.

Президент Ильхам Алиев:Спасибо. Мне тоже очень приятно в этот прекрасный праздничный день быть здесь вместе с вами. Вы знаете, что Гасанриз – это древнее азербайджанское село. Азербайджанский народ жил здесь веками, даже на картах, изданных во времена царской России, есть название Гасанриза – село Гасанриз. После незаконного создания Нагорно-Карабахской автономной области сюда из других мест были привезены и расселены армяне. Название села также было изменено. Мы уже восстановили его название, восстановили историческую справедливость. Азербайджанский народ вернулся сюда и теперь будет жить спокойно и счастливо.

Житель: Восстановлена и справедливость. Все благодаря Вам.

Жительница: Да хранит Аллах Вас и Вашу семью. Благодаря Вам и Вашей сильной политике мы сегодня живем в благополучии.

Другой житель: Мы очень счастливы, что спустя 33 года Вы вернули нас на родную землю, в наш исконный край. В то же время это начало новой жизни для нашего края. Как Вы сказали, эти регионы были родиной наших предков. Также хотел бы отметить, что наши вечные враги оккупировали этот регион за счет крупных держав. Но под Вашим командованием Азербайджанская армия всего за 23 часа положила конец оккупации. Большое спасибо, господин Президент. Вы заявили миру о силе азербайджанского народа, о мощи нашего государства.

Президент Ильхам Алиев:Спасибо, мы должны были восстановить историческую справедливость, восстановить международное право, восстановить свои права. Поэтому в течение трех лет после Второй Отечественной войны мы думали и работали над нашими будущими планами. И, конечно же, сепаратисты ни в какой форме не могли оставаться в этом регионе. В то же время мы предложили проживавшему здесь армянскому населению: живите под азербайджанским флагом, примите азербайджанское гражданство, и никто вам лишнего слова здесь не скажет. Сегодня в городе Ханкенди живут армяне, и никто их не обижает, наоборот, наши социальные работники проявляют о них заботу. В этом величие нашего народа. А они изгнали нас с этих земель, с наших исконных земель, совершили геноцид, причинили невыносимые страдания азербайджанскому народу. Именно в этом величие нашего народа. Правда на нашей стороне, мы и в период оккупации смогли возвысить голос за справедливость и доказать всему миру, что это наша историческая и законная земля.

К тому же, несмотря на то, что во время Второй Карабахской войны многие страны, многие силы стояли за Арменией, никто не мог высказать нам обоснованных претензий. Потому что мы вели войну на своей земле в рамках международного права. Такими же безрезультатными оказались политические и другие действия, предпринятые против нас во время длившейся всего несколько часов антитеррористической операции. Покровители Армении в международных организациях пытались ввести санкции и предпринять другие шаги против Азербайджана, но им это не удалось. Справедливость на нашей стороне. Основа освобождения Гасанриза была заложена именно во время Второй Карабахской войны. К тому времени большая часть Карабаха уже была освобождена от оккупантов. В результате нескольких операций после Второй Карабахской войны мы еще больше укрепили наши позиции, что позволило нам в кратчайшие сроки и с минимальными потерями взять под контроль все оставшиеся места.

Мы встречаемся сегодня в Гасанризе в Илахыр-чершенбе. Поздравляю вас, азербайджанский народ с праздником. Наступает и Рамазан байрамы, наступает Новруз байрамы, и встреча с вами в этот прекрасный праздничный день, в канун праздников доставляет мне огромное удовольствие.

Жители: Мы тоже поздравляем Вас с праздниками. Вы, как Верховный главнокомандующий, обеспечили Победу.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души наших шехидов, мы освободили эти земли ценой их крови и жизни.

Житель: Люди, которые прошли через страдания, покидая это село по дороге через Муров, теперь вернулись в радостной, праздничной атмосфере. Спустя 34 года все с радостью вернулись сюда.

Президент Ильхам Алиев: Во время оккупации люди покидали эти места по дороге Муров?

Житель: Да. В доме сгорела пожилая женщина. Это была моя бабушка. Мы пережили такие страдания.

Президент Ильхам Алиев: Та сторона. То есть проехать здесь уже было невозможно, дорога была закрыта? Дорога в сторону Суговушана тоже была закрыта?

Житель: Все дороги были закрыты. Только через гору Муров, со стороны Кяльбаджара. С невероятными мучениями.

Президент Ильхам Алиев: Это долгий путь, сколько километров? 40-50 километров?

Житель: 58 километров только до границы с Кяльбаджаром.

Другой житель: Слава Аллаху, мы вернулись. Благодаря Вам, нашей Армии.

Президент Ильхам Алиев: Здесь восстановлены дома, будут построены новые. Сейчас, на первом этапе разместятся 163 семьи.

Специальный представитель Президента Эльчин Юсубов: Господин Президент, в общей сложности здесь 606 домов. Первоначально мы отремонтировали 92 дома, переселено уже 50 семей. Наверное, до конца месяца сюда переедут еще 40 семей. После этого в два этапа 192 дома. Но мы бы предложили восстановить всю инфраструктуру.

Президент Ильхам Алиев: Всю. Да, всю. Вы внесите предложения, мы их все восстановим. Потому что, по предоставленной мне информации, здесь уже размещаются люди, проживавшие как в Гасанризе, так и в Кяльбаджарском районе.

Специальный представитель Президента Эльчин Юсубов: В список для переезда сюда уже внесены 360 человек.

Президент Ильхам Алиев: Это очень красивые, живописные места.

Житель: Эти места похожи на Шушу, и рельеф такой же.

Президент Ильхам Алиев: Да, его преимущество перед Шушой в том, что есть еще и Сарсангское водохранилище, где можно ловить рыбу. Что делается в связи с рабочими местами?

Спецпредставитель Президента Эльчин Юсубов: Поскольку село большое, здесь поступили обращения, связанные с 13 хозяйственными субъектами, объектами. Кроме того, поблизости есть фермы, если Вы позволите, мы могли бы сдать их в аренду.

Президент Ильхам Алиев:Конечно. Кроме того, им надо предоставить посевные площади, чтобы они занимались возделыванием земли. Это лучшее место для животноводства.

Житель: Все эти жители занимались животноводством. Господин Президент, заверяю, что в нашем селе не было оппозиционеров. Никто из жителей нашего села не мог и подумать, что кто-то может быть оппозиционером. Никогда. Все мы занимались хозяйством, служили государству. И сейчас не верю. Не видели, не слышали.

Президент Ильхам Алиев: Даже если и будет, нет проблем. Главное, чтобы они не были в оппозиции к государству, государственности.

Житель: Это вообще нам кажется смешным.

Президент Ильхам Алиев: Некоторые из тех, кто называет себя оппозиционерами, объединились с армянами против государства, в том числе во время Второй Карабахской войны, во время антитеррористической операции, даже сейчас. Это враждебность против государства, по существу, предательство.

Житель: Да, да, предательство.

Президент Ильхам Алиев: Здесь должны быть созданы хорошие хозяйства. Сейчас через наше Министерство экономики нужно открыть кредитные линии для тех, кто хочет заниматься скотоводством, возделыванием земли. Здесь не должно быть проблем с водой.

Специальный представитель Президента Эльчин Юсубов:Верно, господин Президент, мы занимаемся этим, проблем с водой нет.

Президент Ильхам Алиев:Родники есть?

Специальный представитель Президента Эльчин Юсубов: Здесь прекрасная вода.

Президент Ильхам Алиев: Есть электричество, газ, вода, интернет, отопление.

Специальный представитель Президента Эльчин Юсубов: Вода есть в каждом дворе. Вода, электричество, газ, школа на 500 мест, интернет. Отопление во всех отремонтированных домах.

Президент Ильхам Алиев: Это школа, ее тоже отремонтировали.

Житель: Да, у нас есть и больница.

Президент Ильхам Алиев: Что еще нужно?

Житель: Ваше здоровье.

Жительница: Мы всегда гордимся Вами. Радуемся и гордимся.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили? Вы из Лачина?

Жительница: Да, мой отец тоже гази первой группы, сражался за Карабах. Как дочь гази, выражаю Вам, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой признательность за то, что вы всегда цените семьи шехидов и гази, уделяете им внимание.

Президент Ильхам Алиев: С праздником!

Жители: С праздником. Да хранит Аллах Вас, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся здесь вместе.

Мехрибан Алиева: Костер тоже будет виден.

Затем глава государства и первая леди вместе с жителями села зажгли новрузовский костер.

Президент Ильхам Алиев:Живите спокойно, живите счастливо. Вы 30 лет жили в страданиях - и моральных, и как беженцы, переселенцы. Это слово постепенно исчезает из нашего словаря.

Житель: Великий лидер Гейдар Алиев в свое время говорил, что азербайджанское общество при необходимости должно уметь выдержать любые трудности. Во имя независимости, свободы, сильного государства. Одержав Победу, мы еще раз убедились, как много прекрасных, ценных высказываний было у великого лидера, да покоится с миром его душа.

Президент Ильхам Алиев: Да, так и есть. Если бы в то время он не пришел к власти по требованию азербайджанского народа, Азербайджан мог бы быть полностью уничтожен. К этому, по сути, вели процессы, происходившие до 1993 года. И оккупация наших земель, и внутренние раздоры, гражданская война. Великий лидер предотвратил все это. Создание регулярной армии также связано с его именем. Мы, его последователи, просто следуя его курсом, еще больше укрепили нашу страну, мобилизовали все силы, создали «железный кулак», разбили голову врагу, и теперь здесь отмечаем такие праздники. Большего счастья быть не может. Еще раз поздравляю вас. Еще раз с праздником!

Жители: Большое спасибо, успехов. И Вас с праздником!

Затем глава государства и первая леди побывали на Площади Флага в селе Гасанриз. Здесь наш трехцветный флаг развевается на флагштоке высотой 17 метров. Местоположение Площади Флага было выбрано так, чтобы с нее открывался прекрасный вид на село Гасанриз, а также другие села.