В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершились учебные сборы с группой призванных из запаса военнообязанных, проведенные согласно плану подготовки на текущий год в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на миноброны Азербайджана.

"На церемонии закрытия, состоявшейся по случаю завершения учебных сборов, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что в ходе сборов, направленных на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, совершенствование их знаний и навыков, с их участием были проведены теоретические и практические занятия по различным специальностям.

В соответствии с планом сборов военнообязанные были обучены тактико-техническим характеристикам, правилам эксплуатации и методам боевого применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской Армии.

С участниками сборов также были проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

Было особо отмечено, что в ходе учебных сборов были достигнуты все поставленные цели.

В заключение была награждена группа военнообязанных, отличившихся на сборах", - отмечается в информации ведомства.

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