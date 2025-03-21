Азербайджан не останется безучастным к попыткам Армении сохранить Минскую группу и соответствующие структуры ОБСЕ - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не останется безучастным к попыткам Армении сохранить Минскую группу и соответствующие структуры ОБСЕ, которые являются пережитками прошлого конфликта.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на необоснованные претензии, высказанные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой, сообщает Trend.

"Заявление министра иностранных дел Арарата Мирзояна о том, что Армения согласилась с последней версией проекта мирного договора и тем самым открыла путь к завершению переговоров по тексту, демонстрирует, каким образом эта страна на протяжении последних двух с половиной лет препятствовала процессу, внося неприемлемые предложения в текст переговоров. Именно азербайджанская дипломатия и предпринятые шаги позволили нам завершить переговоры по тексту.

Однако это ни в коем случае не означает, что мы будем бездействовать перед продолжающимися посягательствами на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, закрепленные в конституции Армении, а также перед стремлением Еревана сохранить Минскую группу и соответствующие структуры ОБСЕ, которые являются пережитками прошлого конфликта", — подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Азербайджан никогда не проводил оккупационную политику против Армении и не был заинтересован в создании ситуации, превращающей регион в зону конфронтации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!