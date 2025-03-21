Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения Азербайджана и Ирана и послужит благополучию и процветанию наших народов - Масуд Пезешкиан

Политика Материалы 21 марта 2025 23:18 (UTC +04:00)
Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения Азербайджана и Ирана и послужит благополучию и процветанию наших народов - Масуд Пезешкиан

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - От всей души поздравляю Вас и уважаемый народ Азербайджанской Республики с Новруз байрамы, олицетворяющим возрождение природы, надежды на процветающее будущее и являющимся началом 1404 года по календарю хиджри-шамси.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном послании Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, адресованное Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруз байрамы.

«Весна – это воплощение гармонии природы, источник добра, милосердия и обновления жизни. Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения наших стран и послужит благополучию и процветанию наших народов.

Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству здоровья и успехов, желаю народу Азербайджанской Республики счастья и прогресса, а также дальнейшего расширения связей и сотрудничества в регионе, где живут народы, отмечающие праздник Новруз», - говорится в поздравительном послании Президента Масуда Пезешкиана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости