Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с проделанными здесь работами, открыли многофункциональное административное здание, построенное для местных исполнительных структур.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в построенных в Сарыджалы частных домах, приняли участие в открытии зданий ясли-детского сада и полной средней школы, встретились с жителями, переехавшими в новые дома, и вручили им ключи от квартир.

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