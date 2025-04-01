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Генеральный секретарь ОЭС направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 1 апреля 2025 15:00 (UTC +04:00)
Генеральный секретарь ОЭС направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Фото: Wikipedia

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Асад Маджид Хан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам, правительству и народу Азербайджана поздравления по случаю Новруз байрамы, являющегося праздником обновления и надежды, желаю периода, полного новых возможностей, успехов и процветания.

Желаю, чтобы этот знаменательный праздник еще больше укрепил нашу общую приверженность региональному сотрудничеству.

Пользуясь возможностью, также поздравляю Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан. Пусть этот праздник принесет всем нам мир, процветание и счастье, еще больше укрепит единство и солидарность в нашем регионе!

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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