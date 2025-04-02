Британский депутат выступил в парламенте в память о жертвах геноцида азербайджанцев 31 марта

БАКУ /Trend/ - Член парламента Великобритании Боб Блэкман выступил в британском парламенте в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на публикацию Боба Блэкмана в социальных сетях, в своем выступлении депутат напомнил о резне, совершенной против азербайджанцев, а также отметил, что Палате общин важно почтить память людей, погибших во время этих ужасных событий.

В своем выступлении Боб Блэкман также коснулся вопроса минной угрозы на освобожденных от оккупации территориях Карабаха. Он отметил, что в этих районах до сих пор вручную обезвреживаются сотни мин, что представляет серьезную опасность и требует значительных временных и ресурсных затрат. Он обратился к правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку усилиям Азербайджана по разминированию.

"Важно почтить память тех, кто трагически погиб в годовщину геноцида, совершенного против азербайджанского народа. Сегодня в освобожденном от оккупации Карабахе до сих пор вручную обезвреживаются сотни мин. Как правительство может оказать поддержку Азербайджану в разминировании этих земель, чтобы они использовались в полезных целях?",- отметил он.

В ответ на выступление депутата Государственный министр Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что депутат справедливо поднял вопрос о минах, и подчеркнул значительную роль, которую Великобритания играет в области разминирования в мире:

"Великобритания активно участвует в международных усилиях по разминированию, и наша поддержка Азербайджану в этом направлении очевидна",- подчеркнул министр.

Кроме того, в своем выступлении Даути подчеркнул важность мира и стабильности в регионе.

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