Ещё одно подтверждение подхода, направленного на устойчивое развитие с опорой на человеческий капитал - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Со времени освобождения наших территорий от оккупации в 2020-м году правительство активно ведёт работы по восстановлению этих регионов: проводится разминирование, возрождается экономическая активность, реализуются проекты в сфере «зелёной» энергетики.

Как сообщает Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила об этом в своём выступлении на проведённой в Ташкенте 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) «Парламентская деятельность ради социального развития и справедливости».

По её словам, на сегодняшний день около десяти тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои родные земли. Ожидается, что к концу 2026 года эта цифра достигнет 140 тысяч. Это яркий пример нашего ориентированного на человека и устойчивого подхода к развитию.

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что за последние 30 лет социальная интеграция беженцев и вынужденных переселенцев была одним из ключевых приоритетов нашей страны. В результате того, что Армения 30 лет удерживала 20% территории Азербайджана под оккупацией, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Из них более 250 тысяч человек были изгнаны из Армении.

В результате оккупации было полностью разрушено 9 городов и сотни деревень, исторические, культурные и религиозные памятники, инфраструктура. Несмотря на тяжелую социально-экономическую нагрузку, вызванную оккупацией, наше правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения нужд беженцев и вынужденных переселенцев.