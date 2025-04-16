Обсуждены вопросы развития экономических связей и расширения взаимной торговли между Азербайджаном и Словенией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией под руководством группы межпарламентской дружбы Словения-Азербайджан Бояна Чебелы.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено большое значение, придаваемое нашей страной развитию основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве двусторонних и многосторонних отношений со Словенией. Подчёркивалось наличие хороших перспектив для дальнейшего развития связей между сторонами в различных сферах. В этом контексте особо отмечалась важность взаимных визитов на высоком уровне и постоянного политического диалога.

Было также подчеркнуто, что наши страны обладают потенциалом для развития экономических связей и расширения взаимной торговли, а также для сотрудничества в областях транспорта, "зелёной" энергетики и других направлениях – наряду с сотрудничеством в энергетической сфере. Сотрудничество в образовании, науке и культуре, а также проведение сообща культурных мероприятий способствуют дальнейшему сближению наших народов.

Сотрудничество парламентов было отмечено в ходе беседы как один из ключевых факторов развития двусторонних отношений, а встречные визиты спикеров и депутатов — как важный элемент укрепления межпарламентского сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула существенную роль, которую группы дружбы играют в развитии межпарламентских связей. Группы дружбы служат мостом между парламентами, способствуя регулярным контактам, диалогу и обмену мнениями.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Боян Чебела передал спикеру Милли Меджлиса приветствие спикера парламента Словении Уршки Клакотар-Зупанчич и поделился впечатлениями от визита в Азербайджан. Он также высказался о важности дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими парламентами.

Б.Чебела сказал, что Азербайджан провёл COP29 на высоком уровне и в связи с этим он поздравил азербайджанскую сторону с успешным проведением конференции. По его словам, Словения также была представлена и на парламентской встрече в рамках COP29.

Затем было отмечено, что народ Словении с уважением чтит память Мехди Гусейнзаде (Михайло), героически погибшего в борьбе за освобождение этой страны от фашизма. Гость подчеркнул, что это – проявление дружбы между нашими народами.

Собеседники также обменялись мнениями об иных вопросах, интересных для обеих сторон.

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