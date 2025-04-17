Джейхун Байрамов проинформировал словенскую коллегу о делимитации границ с Арменией

БАКУ /Trend/ - Со словенской коллегой состоялся обмен мнениями об открытии коммуникаций, в частности о том, что беспрепятственное сообщение между западными регионами Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой до сих пор не обеспечено, и этот вопрос остается открытым.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с министром иностранных дел Словении Таней Файон пресс-конференции в Баку

"Сегодня в рамках обсуждений я подробно проинформировал коллегу о ситуации в регионе, о возникших новых реалиях. Также состоялся обмен мнениями на тему делимитации между Азербайджаном и Арменией", - отметил он.

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