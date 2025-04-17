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Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 17 апреля 2025 15:41 (UTC +04:00)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон 17 апреля посетила Аллею шехидов и памятник Герою Советского Союза Мехти Гусейнзаде, сообщает в четверг Trend.

Сначала Таня Файон отдала дань уважения памяти героических сынов и дочерей Отечества, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложив венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем гостья почтила память Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, проявившего героизм в борьбе против фашизма в годы Второй мировой войны, и возложила цветы к его памятнику.

Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
Заместитель премьер-министра Словении посетила Аллею шехидов и памятник Мехти Гусейнзаде в Баку (ФОТО)
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