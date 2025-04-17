Франция заинтересована в поддержании региональной напряжённости на Южном Кавказе – Захарова

БАКУ/Trend/ - Франция заинтересована в поддержании региональной напряжённости на Южном Кавказе для достижения собственных геополитических целей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Мы неоднократно становились свидетелем попыток именно Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострения армяно-азербайджанского конфликта, противоречий. Именно на французах лежит значительная доля ответственности за саботаж работы и фактического развала минской группы ОБСЕ в 2022 году», - сказала она.

Захарова отметила, что долгосрочные цели Европейского Союза в Армении абсолютно никак не связаны с задачами содействия и нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Представители Европейского Союза работают против всех соседних с Арменией государств и стран. Они направляют все прямо в Брюссель. Для чего? Задачу Брюсселя на постсоветском пространстве, мне кажется, никто и не скрывает. Это бесконечный хаос, раздор, стравливание. Никакой стабильности в регион наблюдатели, конечно, не привносят», - сказала она.

Глава пресс-службы МИД России заявила, что активность вне регионалов, будь то Евросоюз или Франция, явно не приближает Южный Кавказ к миру и процветанию, наоборот, создает в нем новые разделительные линии, новые очаги напряженности, новые проблемы.