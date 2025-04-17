Партнерство Азербайджана и Грузии имеет стратегическое значение для региона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Грузией, построенные на прочных основах, являются одним из основных столпов стабильности и устойчивого развития в регионе Южного Кавказа. Эти отношения, сложившиеся на основе исторического, географического и культурного соседства, сегодня дают важные результаты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах сотрудничества. Партнерство по широкому спектру сфер, от политического диалога до сфер энергетики, транспорта, инвестиций, гуманитарной сферы и безопасности, имеет стратегическое значение для будущего в регионе.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Азербайджан и Грузия представляют яркий пример сотрудничества в энергетической сфере. Основа этого сотрудничества была заложена в конце 1990-х годов и со временем оно приобретало все более стратегический характер. Территория Грузии выступает в качестве основного транзитного маршрута для поставок нефти и газа Азербайджана на мировые рынки. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан играет важнейшую роль в транспортировке азербайджанской нефти, добываемой в Каспийском море. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и Южно-Кавказский трубопровод как составная часть Южного газового коридора служат обеспечению энергетической безопасности Европы. Азербайджан также играет важную роль на внутреннем энергетическом рынке Грузии. Компания SOCAR уже много лет обеспечивает поставки природного газа в Грузию. Это означает стабильные поставки энергии для Грузии и наличие стратегического союзного рынка для Азербайджана. Деятельность SOCAR в Грузии также включает в себя розничную продажу нефтепродуктов, управление газораспределительными системами и социальные проекты", - сказал он.

Политолог отметил, что Президент Ильхам Алиев, выступая недавно с совместным с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили заявлением для прессы, подчеркнул, что совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение и перекраивают транспортную и энергетическую карту не только Южного Кавказа, но и Евразийского региона. Глава государства сказал: "Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии". То есть можно сказать, что Азербайджан и Грузия вместе вносят важный вклад в энергетическую безопасность Европы", - сказал А.Гараев.

По его словам, между Азербайджаном и Грузией существует широкое сотрудничество в области транспорта и транзита, которое носит стратегический характер с точки зрения экономической интеграции региона и развития международных торговых связей.

"Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс является одним из важнейших инфраструктурных проектов в этой области. По этой железной дороге можно быстрее и безопаснее перевозить грузы между Китаем, странами Центральной Азии и Европой. В рамках Среднего коридора также предпринимаются важные шаги по созданию логистических центров между двумя странами, упрощению таможенных и пограничных процедур. Международный морской торговый порт Алят Азербайджана и грузинские порты Поти и Батуми являются важными элементами этой системы.

Это сотрудничество повышает конкурентоспособность маршрута Китай-Европа на евразийском пространстве и создает возможность для наших стран повысить транзитные доходы. Глава государства также отметил, что достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Среднего коридора. Также Президент Азербайджана подчеркнул, что если сегодня мы говорим о проекте Среднего коридора на Южном Кавказе, то это - коридор, пролегающий через Азербайджан и Грузию. Особо следует подчеркнуть, что обе страны заинтересованы в развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры и совместно работают в этом направлении. А это, в свою очередь, увеличивает объем грузов, проходящих через территорию наших стран, и укрепляет позиции Азербайджана и Грузии в рамках транспортных маршрутов", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что политическая составляющая азербайджано-грузинских отношений всегда была стабильной и образцовой. "К примеру, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и Президент Михеил Кавелашвили совершили свой первый официальный визит после выборов именно в Азербайджан. Это доказательство того, что отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Этот диалог создает условия для формирования общих позиций по происходящим в регионе процессам, сохранения взаимных интересов и продвижения совместных региональных инициатив. Грузия всегда однозначно поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Эта позиция неоднократно озвучивалась и с платформ международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Азербайджан, в свою очередь, уважает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - сказал он.

По словам политолога, Азербайджан является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Грузии, и в частности инвестиции SOCAR и инфраструктурные проекты составляют основу экономических связей. "Кроме того, азербайджанские бизнесмены проявляют активность в Грузии в различных сферах – строительстве, сельском хозяйстве, секторе услуг и туризме. Товарооборот так же демонстрирует возрастающую динамику на протяжении многих лет. Грузия не только является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана, но и одним из основных столпов экономической интеграции на Южном Кавказе. Взаимоотношения Азербайджана и Грузии сулят серьезные перспективы. Геополитические изменения в регионе, необходимость новых транспортных и энергетических маршрутов, формирование альтернативных путей между Европой и Азией открывают новые возможности для двух стран.

Кроме того, углубление сотрудничества в области "зеленой" энергии, развитие проектов возобновляемых источников энергии, инициатива "зеленого" кабеля" входят в повестку ближайшего будущего. Эти отношения стран, развившиеся до уровня стратегического партнерства, являются редкой моделью с точки зрения региональной стабильности, экономического развития и многостороннего сотрудничества. В результате совместных усилий Азербайджана и Грузии Южный Кавказ становится еще более сильным и конкурентоспособным регионом", - добавил А.Гараев.

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