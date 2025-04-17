Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной

БАКУ /Trend/ - 17 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял нового посла Государства Палестина в стране Ахмеда Метани.

Об этом Trend сообщили в МИД.

Было отмечено, что посол Ахмед Метани представил министру копии своих верительных грамот. Глава МИД поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в стране.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке, а также региональные мирные и созидательные усилия в постконфликтный период.

Было отмечено развитие азербайджано-палестинского сотрудничества в ряде сфер, в частности в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной, подчеркнуто наличие перспектив расширения партнерства в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества.

Стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, и в частности в Газе. Еще раз была отмечена важность сохранения прекращения огня в Газе, важность решения гуманитарных проблем, поддержка Азербайджаном мирного решения израильско-палестинского конфликта на основе норм и принципов международного права, в том числе "принципа двух государств" в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Была с благодарностью отмечена помощь, оказанная Азербайджаном для улучшения гуманитарного положения пострадавшего от конфликта дружественного палестинского народа.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Ахмед Метани поблагодарил за прием и отметил, что для него большая честь быть назначенным на должность посла Палестины в Азербайджане, и что он продолжит прилагать все усилия для дальнейшего развития существующих дипломатических отношений между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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