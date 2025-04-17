Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в город Санкт-Петербург Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

В рамках визита спикер Сахиба Гафарова 17-го апреля приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

На заседании была рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи за отчётный период, осуществленные мероприятия, а также иные организационные вопросы. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова выразила свое мнение по обсуждаемым темам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!