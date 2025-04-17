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Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

Политика Материалы 17 апреля 2025 20:16 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета МПА СНГ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Продолжается рабочий визит спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в город Санкт-Петербург Российской Федерации.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

В рамках визита спикер Сахиба Гафарова 17-го апреля приняла участие в заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

На заседании была рассмотрена работа, выполненная в рамках Ассамблеи за отчётный период, осуществленные мероприятия, а также иные организационные вопросы. Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова выразила свое мнение по обсуждаемым темам.

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