На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры посещения центра отдыха Sea Breeze с Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы кадры посещения центра отдыха Sea Breeze с Президентом Ильхамом Алиевым, сообщает Trend.

Отметим, что 18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с реализуемыми и запланированными на предстоящий период проектами на территории центра отдыха Sea Breeze в Баку.

Учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов сначала проинформировал главу государства и первую леди о сданном в эксплуатацию в Sea Breeze проекте Park Residences 2.

Было сообщено, что в рамках этого проекта построено 10 семиэтажных зданий, в которых 1260 квартир. Для обеспечения комфорта жителей здесь предусмотрена современная инфраструктура — бассейны, зоны отдыха. Кроме того, на территории проведены масштабные работы по озеленению. В рамках состоявшейся в нашей стране конференции COP29 отель Sea Breeze принял в целом около 4 тысяч гостей, большинство из которых разместились в зданиях проекта Park Residences 2.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о генеральном плане Sea Breeze и реализованных проектах. Было отмечено, что на территории комплекса к настоящему времени построено более 500 объектов недвижимости. С целью обеспечения комфортных условий для жителей и гостей, а также эффективной организации их досуга на территории центра отдыха созданы открытые и крытые бассейны, фитнес-центры, рестораны, кафе, детские и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, фонтаны. Здесь также есть школа, детский сад и больница.