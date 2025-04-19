БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменились условия в сфере купли-продажи товаров в кредит.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в изменениях в закон "О кредитных бюро", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, механизм добровольного предоставления соответствующей информации будет распространяться на все юридические и физические лица, занимающиеся куплей-продажей товаров в кредит.

Отметим, что ранее юридические лица, занимающиеся куплей-продажей товаров в кредит, и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (если оборот товаров, проданных в кредит в течение календарного года, превысил 100 000 манатов), должны были предоставить информацию, составляющую их кредитную историю, как минимум в одно из действующих кредитных бюро.