Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова в социальной сети X.

Отмечается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон Османа Чавушоглу, отца бывшего министра иностранных дел Турции и депутата Великого Национального собрания Турции Мевлюта Чавушоглу, выразив свои соболезнования.

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