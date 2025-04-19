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Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)

Политика Материалы 19 апреля 2025 17:23 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова в социальной сети X.

Отмечается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон Османа Чавушоглу, отца бывшего министра иностранных дел Турции и депутата Великого Национального собрания Турции Мевлюта Чавушоглу, выразив свои соболезнования.

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Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу (ФОТО)
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