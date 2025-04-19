Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- 18 апреля в рамках визита в Санкт-Петербург (Российская Федерация) делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой приняла участие в заседании Совета и 58-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Trend, на заседаниях были рассмотрены проделанная в рамках ассамблеи за прошедший период работа, принятые меры, а также другие организационные вопросы.

На заседании Межпарламентской Ассамблеи

заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам

Амина Агазаде выступила с докладом о подготовленных комиссией проектах модельных законов «О договорах на передачу имущества в собственность», «О государственной кадастровой оценке», и «Об обязательствах из публичного обещания награды, публичного конкурса, игр и пари».