Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 19 апреля 2025 15:10 (UTC +04:00)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/- 18 апреля в рамках визита в Санкт-Петербург (Российская Федерация) делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой приняла участие в заседании Совета и 58-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Trend, на заседаниях были рассмотрены проделанная в рамках ассамблеи за прошедший период работа, принятые меры, а также другие организационные вопросы.

На заседании Межпарламентской Ассамблеи
заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым вопросам
Амина Агазаде выступила с докладом о подготовленных комиссией проектах модельных законов «О договорах на передачу имущества в собственность», «О государственной кадастровой оценке», и «Об обязательствах из публичного обещания награды, публичного конкурса, игр и пари».

Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Амина Агазаде выступила на заседании МПА СНГ с докладом о проектах модельных законов (ФОТО/ВИДЕО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости