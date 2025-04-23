ПЕКИН /Trend/ - Между Азербайджаном и Китаем отменяется визовый режим.

Как сообщает в среду Trend, 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта".

Соглашение подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Китая Ван И.