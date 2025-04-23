Азербайджан готов присоединиться к предложенной Китаем "Группе друзей Инициативы по глобальному развитию" - Совместное заявление

ПЕКИН /Trend/ - Азербайджан готов присоединиться к предложенной Китаем "Группе друзей Инициативы по глобальному развитию".

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и глобальную Инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность присоединиться к "Группе друзей Инициативы по глобальному развитию", чтобы объединить усилия для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Азербайджан готов наращивать связи и взаимодействие с китайской стороной по глобальной безопасности, прилагать совместные усилия к миру и безопасности. Азербайджанская сторона высоко оценивает резолюцию о провозглашении "Международного дня диалога между цивилизациями", выдвинутую Китаем в ООН и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество. Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием "Бакинский Процесс" и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога", - отмечается в Совместном заявлении.