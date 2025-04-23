ПЕКИН /Trend/ - Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и высоко оценивает усилия азербайджанской стороны по проведению серии мероприятий на тему «Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии», направленных на содействие развитию СВМДА", говорится в заявлении.