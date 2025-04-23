Иран нацелен на ускоренное развитие сотрудничества с Азербайджаном — Масуд Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран хочет дальнейшего расцвета потенциала между двумя странами путем интенсивного наращивания сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 апреля в Тегеране на координационном заседании в связи с предстоящим визитом в Азербайджан.

"С учетом проведенных консультаций и подготовительных мероприятий ожидается, что этот визит приведет к укреплению связей, а сотрудничество между государственным, частным и общественным секторами стран в экономической, торговой, культурной, туристической и политической сферах будет упрощено и ускорено в значительной степени", - сказал он.

Отметим, что заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Хусейн Пирмоаззен сообщил ранее, что визит Президента Ирана в Азербайджан начнется с 27 апреля.