Отношения между Азербайджаном и Китаем вступили в качественно новый этап - комментарий

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай открывает путь к новому этапу сотрудничества между двумя странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

"Наблюдается дальнейшее укрепление экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем", - сказал он.

В.Байрамов особо отметил то, что глава Китая назвал Президента Азербайджана большим другом китайского народа.

"Отношения между двумя странами имеют стратегическое значение. Это проявляется как в торговом обороте, так и в экономических связях. Мы наблюдаем практический рост объема товарооборота между двумя странами за последние годы. В 2024 году объем товарооборота между странами увеличился почти на 21 процент и составил 3 миллиарда 744 миллиона долларов. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана и занимает лидирующую позицию по объему импорта. Мы наблюдаем серьезное углубление торговых и экономических связей между двумя странами. Китай и Азербайджан сотрудничают на разных международных платформах, это сотрудничество также является поддержкой регионального мира. Азербайджан вносит свой вклад в установление доверия в Азии в рамках этих организаций", - также сказал он.

Депутат отметил, что одним из важных направлений является сотрудничество в сфере транспорта и логистики. "Наблюдается укрепление, углубление сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в рамках Среднего коридора. Увеличение грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном, в частности на более чем 80 процентов в прошлом году, также свидетельствует о том, что между странами налажено серьезное сотрудничество по Среднему коридору и транспортному коридору Восток-Запад", - подчеркнул он.

Депутат также сказал, что Азербайджан играет особую роль в реализации проектов в регионе, в том числе Среднего коридора.

"В то же время мы наблюдаем рост интереса китайских компаний к азербайджанскому рынку. Также азербайджанские бизнесмены заинтересованы в поставках продукции в Китай. В связи с этим визит Президента Ильхама Алиева позволит открыть новый этап сотрудничества между двумя странами", - добавил он.

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев сказал Trend, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем вступили в новый этап.

"Встреча лидеров двух стран стала важным шагом на пути дальнейшего углубления двусторонних отношений стран. Встреча Председателя КНР и Президента Азербайджана прошла в атмосфере дружбы и искренности, что еще раз подтвердило высокий уровень отношений между странами. Одним из важнейших результатов, достигнутых в ходе встречи, стало принятие нового Совместного заявления. На основании этого документа азербайджано-китайские отношения уже начинают приобретать характер всестороннего партнерства. Это шаг вперед, открывающий путь к дальнейшему расширению и углублению отношений", - сказал депутат.

По его словам, на встрече глав государств была особо подчеркнута важность Среднего коридора.

"С удовлетворением было отмечено повышение роли Азербайджана в транспортных перевозках между Китаем и Европой и создание реальной инфраструктуры в нашей стране. Растущая активность китайских компаний в этой сфере свидетельствует об углублении двустороннего экономического сотрудничества. В то же время были обсуждены вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, положительно оценены конкурентоспособность китайских компаний на мировом энергетическом рынке, а также перспективы применения достижений Китая в этой области в Азербайджане", - отметил он.

Н.Гамзаев подчеркнул, что Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и глобальную Инициативу цивилизации, предложенные Китаем, и выражает готовность присоединиться к «Группе друзей Инициативы по глобальному развитию».

"Эта встреча на высоком уровне между Азербайджаном и Китаем и достигнутые договоренности показывают, что отношения между двумя странами вступили в качественно новый этап. Формат всестороннего партнерства, расширение сотрудничества в экономической и политической сферах, а также совместная деятельность в международных организациях создают прочную основу для дальнейшего развития азербайджано-китайских отношений", - добавил он.

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